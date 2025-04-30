По информации Министерства экономики РК, увеличен социальный налоговый вычет для лиц с инвалидностью – до 5000 МРП (15 млн 315 тыс. тенге). Предусмотрено освобождение ряда общественных объединений от отдельных налогов.
Принято решение о поэтапном увеличении акцизов на алкоголь, табак, изделия с нагреваемым табаком, а также о введении акциза на энергетические напитки.
Ранее сообщалось, что 30 апреля 2025 года Мажилис во втором чтении принял новый налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения.
