30 апреля 2025 года Мажилис во втором чтении принял новый налоговый кодекс и сопутствующие ему поправки по вопросам налогообложения.

– По результатам совместной работы депутатского корпуса и Кабинета министров достигнут ряд решений, в том числе по реформе НДС. Первоначально предложенная Правительством ставка 20% снижена до 16%. Повышен порог обязательной регистрации по НДС с 15 млн до 40 млн тенге. Вводятся пониженные ставки НДС на медикаменты и медицинские услуги: 5% с 2026 года и 10% с 2027 года, – сообщили в Мажилисе РК.

От НДС освобождаются товары и услуги в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, обязательного медстрахования, лечения орфанных и социально значимых заболеваний. Предусмотрено освобождение от НДС социально значимых продовольственных товаров и книг отечественного издания, услуг по изданию книг в печатном виде. В целях поддержки сельхозтоваропроизводителей увеличен размер НДС, дополнительно относимого в зачёт, с 70% до 80%.

В рамках реформы упрощённой декларации введён запретительный перечень видов деятельности вместо разрешительного. Установлена единая ставка 4% с возможностью корректировки маслихатами до ±50% для учёта региональной специфики. Расширено применение специального налогового режима на операции между бизнесом.

Ставка КПН для игорного бизнеса и банков повышена до 25%. При этом для банков по доходам от кредитования субъектов предпринимательства – ставка сохранена на уровне 20%. Вводится прогрессивная шкала ИПН:

по заработной плате: 10% на доходы до 8500 МРП (до 33,5 млн тенге в год), 15% – свыше;

по доходам в виде дивидендов: 5% до 230 000 МРП (почти до 1 млрд тенге), 15% – свыше;

по доходам физических лиц-нерезидентов: до 600 000 МРП – 10%, свыше 600 000 МРП – 17%.

В Мажилисе уверены, что такая структура позволяет не повышать налоговую нагрузку на граждан с низким и средним доходом, сохраняя при этом справедливость и пропорциональность налогообложения.

Напомним, после расширенного заседания правительства премьер-министр страны Олжас Бектенов заявил о необходимости реализовать комплекс мер по оздоровлению налогово-бюджетной системы страны. По его словам, действующая налоговая система не только не обеспечивает государству объем инвестиций, но и несправедлива по отношению к предпринимателям. Поэтому размер НДС необходимо увеличить с 12% до 20%.

Такое заявление вызвало неоднозначную реакцию не только у бизнес-сообщества Казахстана, но и у рядовых граждан.

Фото: pexels.com