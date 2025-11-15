Главы Казахстана и Узбекистана провели переговоры в Ташкенте

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл переговоры с Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в рамках государственного визита в Ташкент.

Токаев выразил признательность своему коллеге за приглашение, тёплый приём и традиционное гостеприимство.

Стороны подробно обсудили дальнейшие перспективы развития казахско-узбекского стратегического партнёрства и союзнических отношений. Особое внимание уделено укреплению сотрудничества в сферах торговли, промышленной кооперации, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства и управления водными ресурсами. Также затронуты вопросы взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере.

Президенты обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.