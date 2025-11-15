Количество приехавших из Узбекистана в 2025 году выросло на 11%, а их доля среди всех мигрантов — сразу на 15 процентных пунктов.

По данным Data Hub, за январь–сентябрь в Казахстан на постоянное место жительства приехали 16,2 тысячи человек. Из них 8,3 тысячи (51%) ранее жили в Узбекистане. Это — максимальное число приезжих из Узбекистана за последние 10 лет. В последний раз больше было только в 2013 году. Доля Узбекистана среди всех иммигрантов впервые с 2014 года превысила 50%. В первой половине 2010-х годов этот показатель тоже был близок к половине, но потом стал снижаться вместе с общим числом приезжих.

Данных за январь–сентябрь 2016 года нет, но известно, что по итогам всего года на Узбекистан приходилось лишь 37% мигрантов. Обычно люди приезжают равномерно в течение года, так что показатель за девять месяцев был примерно таким же.

Количество приехавших из Узбекистана в 2025 году выросло на 11%, а их доля среди всех мигрантов — сразу на 15 процентных пунктов. Это произошло потому, что общее число иммигрантов снизилось — с 20,4 тысячи в прошлом году до 16,2 тысячи в этом.

Больше всего уменьшилось количество переселенцев из России (–47%, до 3,1 тыс. человек) и из Монголии (–71%, до 0,3 тыс. человек после прошлогоднего всплеска). По приезжим из Узбекистана данные есть только по этническому составу: двое из трёх — это казахи.

Чаще всего они выбирают для жизни Алматинскую область (41%) и Мангистаускую область (22%).