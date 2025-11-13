Казахстан и Россия вывели партнёрство на новый уровень

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что сотрудничество Казахстана и России укрепляется во всех сферах. По итогам переговоров подписан ряд соглашений в экономике, энергетике, транспорте, инновациях и гуманитарной сфере.

В 2024 году товарооборот между странами достиг $28 млрд, а за восемь месяцев 2025 года превысил $17 млрд. Цель — довести показатель до $30 млрд. Российские инвестиции в Казахстан составляют более $27 млрд.

Страны развивают транспортные коридоры «Север – Юг» и ТМТМ, модернизируют пограничные пункты и обсуждают сотрудничество в рамках проекта «Трансалтайский диалог».

В энергетике продолжаются совместные проекты, включая строительство АЭС с участием «Росатома» и расширение газотранспортной инфраструктуры.

Партнёрство охватывает IT, космос и креативные индустрии. В гуманитарной сфере проходят культурные мероприятия, открываются филиалы российских вузов и планируется школа «Сириус» в Алматы.

Новые договорённости подтверждают стратегический характер отношений двух стран.