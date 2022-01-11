В Уральске синоптики прогнозируют снег. В дневное время температура воздуха составит -6..-8, ночью похолодает до -8..-10. Ветер северо-восточный до 10 метров в секунду.

В Атырау ожидается переменная облачность. Днём будет 0..-2 градусов, ночью -1..-3 градусов. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду.

В Актобе - снег. Днём ожидается до -5..-7 градусов. Ночью похолодает до -6..-8 градусов. Ветер восточный до 14 метров в секунду.

В Актау будет переменная облачность. Днём столбики термометра покажут +5..+7 градусов, ночью опустятся до 0..-2 градусов. Ветер северо-восточный до 14 метров в секунду.

На большей части Казахстана ожидается погода без осадков. Лишь на западе и севере республики пройдёт снег, на юге – осадки.