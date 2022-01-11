- Автоуслуги остаются одними из самых востребованных госуслуг. Сейчас работа спецЦОНов возобновляется, и мы ожидаем наплыв клиентов. Поэтому просим отнестись с пониманием к данной ситуации. Также напомню, что переоформить автомобиль можно через банковские приложения Kaspi и Halyk Homebank. Рекомендую воспользоваться этими сервисами, чтобы не создавать большой ажиотаж в автоЦОНах, - сказал Кожихов.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Председатель правления Госкорпорации «Правительство для граждан» Адил Кожихов сообщил, что спецЦОНы будут работать с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Пока закрыты спецЦОНы Алматы, Алматинской и Жамбылской областей. О возобновлении работы в данных регионах сообщат дополнительно.Вход в здание спецЦОНов осуществляется по приложению Ashyq. В связи с эпидемиологической ситуацией клиенты должны соблюдать нормы санитарной безопасности – держать социальную дистанцию и носить маски.