Свет временно отключат 12 января, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". Около девяти тысяч абонентов остались без электричества в Уральске Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается на странице акимата Атырау в Facebook, в связи с проведением плановых работ с 10:00 до 14:00 на электрооборудованиях и ЛЭП (линия электропередач), будут произведены плановые отключения электроэнергии по адресам: микрорайон Самал, улицам №11, 19, 18, 7, 20, 31, 5, 12, 17, 35, 15, С. Отебаева, Еркосайулы, Мусирали, Кекилбайулы, Машанова. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.