- Спасатели оперативно-спасательного отряда с разрешения руководства зоопарка с помощью альпинистского снаряжения растянули челюсть животного. Применив гидравлический резак, спасатели отрезали отросшие клыки, которые мешали питомцу питаться. Теперь гиппопотаму весом 3,5 тонны предстоит пройти курс длительного лечения, - рассказали в МЧС.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе МЧС Казахстана сообщили, что в службу спасения обратилась администрация зоопарка Шымкента. Нижние клыки их обитателя - гиппопотама так сильно отросли, что мешали животному принимать пищу.Стоит отметить, что два года назад бегемоту по кличке Турсун удаляли вросшие в ноздрю нижние клыки. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.