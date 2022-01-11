Комендантский час в области действует с 23:00 до 7:00.   Как получить разрешение на передвижение во время комендантского часа в ЗКО Пятого января в Казахстане ввели чрезвычайное положение и комендантский час. Как рассказали в пресс-службе департамента полиции ЗКО, в особых случаях для получения разрешения на передвижение во время комендантского часа необходимо обратиться с письменным заявлением в секретариат коменданта местности - отдел документационного оборота департамента полиции Западно-Казахстанской области по адресу: Уральск, улица Пугачева, 45. Электронная почта: [email protected]. Имеется круглосуточное консультирование по номерам: 109, 112 и 98-45-57.
- В заявлении указываются полные анкетные данные лиц для передвижения во время комендантского часа ФИО, ИИН или БИН организации, причины передвижения, сведения об автотранспорте, телефон для обратной связи и подтверждающие документы (билеты на ж/д, либо авиарейсы). Акимат Уральска координирует и обеспечивает перевозку лиц, имеющих разрешение на перемещение во время комендантского часа. Комендатура в течение трёх рабочих дней с момента поступления заявления рассматривает и принимает решение об удовлетворении либо отказе, и сообщает об этом заявителю (для оперативности по мобильному телефону), - уточнили в пресс-службе ведомства.
Прибывшие на территорию области во время комендантского часа ожидают в местах прибытия (ж/д -, авто- вокзалы и аэропорт) транспорта для передвижения обеспечиваемого акиматом Уральска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.