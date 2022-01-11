- В заявлении указываются полные анкетные данные лиц для передвижения во время комендантского часа ФИО, ИИН или БИН организации, причины передвижения, сведения об автотранспорте, телефон для обратной связи и подтверждающие документы (билеты на ж/д, либо авиарейсы). Акимат Уральска координирует и обеспечивает перевозку лиц, имеющих разрешение на перемещение во время комендантского часа. Комендатура в течение трёх рабочих дней с момента поступления заявления рассматривает и принимает решение об удовлетворении либо отказе, и сообщает об этом заявителю (для оперативности по мобильному телефону), - уточнили в пресс-службе ведомства.Прибывшие на территорию области во время комендантского часа ожидают в местах прибытия (ж/д -, авто- вокзалы и аэропорт) транспорта для передвижения обеспечиваемого акиматом Уральска. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Вам может быть интересно
Более четырёх тысяч казахстанцев ждут очереди на трансплантацию органов
В прошлом году 342 человека не дождались своей очереди.
БҚО-да 157 адам қоғамдық орында ішімдік ішкен
Ащы суды көшеде ұрттағандар әкімшілік жауапкершілікке тартылған.
Биометрическую аутентификацию при получении банковских услуг хотят усложнить в Казахстане
Принятие проекта направлено на повышение уровня безопасности и прозрачности электронных банковских и платежных услуг, развитие биометрическо...
Снег и низовая метель ожидается на западе Казахстана 8 февраля
Синоптики также прогнозируют гололед.
Казахстанец получил штраф за то, что обрызгал грязью пешехода
Такой поступок в суде признали мелким хулиганством.
Қаңтарда 139 мың талапкер ҰБТ тапсырған
Қаңтар мен ақпанда 187 мыңнан астам талапкер ҰБТ тапсыруға өтініш білдірген.
Продавали куртки без документов: предпринимателя оштрафовали после жалобы покупателя в Уральске
Внеплановая проверка выявила нарушения при продаже верхней одежды — продавец не смог подтвердить безопасность товара.
Корь у детей и взрослых: первые признаки и что делать при заболевании
Симптомы болезни, меры защиты и советы родителям.
Кому отдых, а кому — работа над ошибками: подробный гороскоп на выходные 7–8 февраля
Предстоящие выходные обещают быть контрастными.