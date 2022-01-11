- Скляра Романа Васильевича – первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан;
- Тугжанова Ералы Лукпановича – заместителем премьер-министра Республики Казахстан;
- Тлеуберди Мухтара Бескенулы – заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан;
- Султанова Бахыта Турлыхановича – заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан;
- Койшыбаева Галымжана Тельмановича – руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;
- Бектанова Мурата Карибаевича – министром обороны Республики Казахстан;
- Тургумбаева Ерлана Заманбековича – министром внутренних дел Республики Казахстан;
- Умарова Аскара Куанышевича – министром информации и общественного развития Республики Казахстан;
- Карашукеева Ербола Шыракпаевича – министром сельского хозяйства Республики Казахстан;
- Мусина Каната Сергеевича – министром юстиции Республики Казахстан;
- Аймагамбетова Асхата Канатовича – министром образования и науки Республики Казахстан;
- Гиният Ажар – министром здравоохранения Республики Казахстан;
- Шапкенова Серика Жамбуловича – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
- Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
- Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – министром финансов Республики Казахстан;
- Абаева Даурена Аскербековича – министром культуры и спорта Республики Казахстан;
- Ильина Юрия Викторовича – министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
- Куантырова Алибека Сакеновича – министром национальной экономики Республики Казахстан;
- Мусина Багдата Батырбековича – министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
- Брекешева Сериккали Амангалиевича – министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
- Акчулакова Болата Ураловича – министром энергетики Республики Казахстан.
