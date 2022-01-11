Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил новый состав правительства Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Новый состав правительства Казахстана утвердил Токаев Фото: primeminister.kz Об этом сообщается на сайте Акорды. Президент постановил назначить:
  • Скляра Романа Васильевича – первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан;
  • Тугжанова Ералы Лукпановича – заместителем премьер-министра Республики Казахстан;
  • Тлеуберди Мухтара Бескенулы – заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан;
  • Султанова Бахыта Турлыхановича – заместителем премьер-министра – министром торговли и интеграции Республики Казахстан;
  • Койшыбаева Галымжана Тельмановича – руководителем Канцелярии Премьер-Министра Республики Казахстан;
  • Бектанова Мурата Карибаевича – министром обороны Республики Казахстан;
  • Тургумбаева Ерлана Заманбековича – министром внутренних дел Республики Казахстан;
  • Умарова Аскара Куанышевича – министром информации и общественного развития Республики Казахстан;
  • Карашукеева Ербола Шыракпаевича – министром сельского хозяйства Республики Казахстан;
  • Мусина Каната Сергеевича – министром юстиции Республики Казахстан;
  • Аймагамбетова Асхата Канатовича – министром образования и науки Республики Казахстан;
  • Гиният Ажар – министром здравоохранения Республики Казахстан;
  • Шапкенова Серика Жамбуловича – министром труда и социальной защиты населения Республики Казахстан;
  • Ускенбаева Каирбека Айтбаевича – министром индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;
  • Жамаубаева Ерулана Кенжебековича – министром финансов Республики Казахстан;
  • Абаева Даурена Аскербековича – министром культуры и спорта Республики Казахстан;
  • Ильина Юрия Викторовича – министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан;
  • Куантырова Алибека Сакеновича – министром национальной экономики Республики Казахстан;
  • Мусина Багдата Батырбековича – министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан;
  • Брекешева Сериккали Амангалиевича – министром экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан;
  • Акчулакова Болата Ураловича – министром энергетики Республики Казахстан.
Указ вводится с 11 января.