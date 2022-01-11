Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщил руководитель областного управления сельского хозяйства Амангельды Саламат, продукты питания, полученные по оборотной схеме, реализуются на 36 линиях супермаркетов "Идеал" и "Лидер", овощная продукция - в торговых точках "Дина", "Насиха", "Коктем", "Сарайшык". По его словам, в регионе. Кроме того, в целях поддержания стабильных цен на социальный хлеб и муку первого сорта в регионе разработан трехсторонний меморандум, планируется перевезти 13 тысяч тонн пшеницы. На основании данного меморандумаОтметим, что в настоящее время в стабилизационном фонде имеется 579,6 тонны картофеля, 325,8 тонны моркови, 339 тонн лука, 200 тонн капусты. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.