- В связи со стабилизацией ситуации в Алматы и других регионах, а также постепенного восстановления каналов связи с 12 января 2022 года будут возобновляться торги на валютной площадке Казахстанской фондовой биржи, обменные валютные операции банков второго уровня и небанковских обменных пунктов, а также международные платежи и переводы, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе Национального Банка Казахстана сообщили, что финрегулятор начал применять механизм поддержки ликвидности через операции репо на Казахстанской фондовой бирже на сроки до трёх месяцев. Все потребности банков второго уровня удовлетворяются в полном объёме.Нацбанк заявил, что обеспечит сбалансированность валютного рынка, при необходимости путём своего непосредственного участия и проведения валютных интервенций «до полной стабилизации ситуации и восстановления доверия к тенге, как со стороны внутренних, так и внешних участников рынка».