Стоимость водоснабжения и водоотведения повысилась лишь для бюджетных организаций, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что в Уральске со второго января этого года утверждены и вводятся в действие новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения.
По подаче воды по распределительным сетям ТОО «Батыс су арнасы»
в размере – 103,63 тенге за один кубометр, без НДС, в том числе:
По отводу и очистке сточных вод
- для населения – 32,85 тенге;
- для государственных учреждений и государственных предприятий – 504,40 тенге;
- для прочих потребителей – 287,17 тенге.
в размере 129,47 тенге за 1 кубометр, без НДС, в том числе:
- для населения – 37,71 тенге;
- для государственных учреждений и государственных предприятий – 624,90 тенге;
- для прочих потребителей – 273,18 тенге.
Другими словами, тариф на водоснабжение и водоотведение для населения остается на прежнем уровне
. Повышение коснулось лишь бюджетных организаций. Директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов сообщил, что первого августа 2021 года был введён компенсирующий тариф на услуги водоснабжения и отведения сточных вод, в частности для населения тариф был снижен с 44,05 тенге до 32,85 тенге на воду, на канализацию с 44,77 тенге до 31,71 тенге.
– В связи с тем, что по состоянию на 31 декабря прошлого года, предприятие выполнило обязательства по компенсации затрат потребителям в размере 323,4 миллионов тенге, со второго января этого года утверждённый тариф для населения остался на уровне 32,85 тенге за воду, и 31,71 тенге за канализацию. То есть никакого повышения тарифа для населения нет. Для бюджетных организаций утверждён тариф на воду 504,4 тенге (был 273,07 тенге - прим. автора), на канализацию 624,9 тенге (был 260,23 тенге - прим. автора). Для прочих потребителей тариф на воду 287,17 тенге (был 211,7 тенге - прим. автора), на канализацию 273,18 тенге (был 201,74 тенге - прим. автора). Тариф для населения не повысился, - подчеркнул Аркенов.
Стоит отметить, что глава государства объявил мораторий на повышение стоимости коммунальных услуг до первого июля.
Напомним,
в декабре прошлого года сообщалось, что со второго января 2022 года начнёт действовать новый тариф на водоснабжение и водоотведение.
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.