Стоимость водоснабжения и водоотведения повысилась лишь для бюджетных организаций, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Нужно решить проблему с расточительством воды - аким ЗКО Иллюстративное фото из архива "МГ" В ТОО «Батыс су арнасы» сообщили, что в Уральске со второго января этого года утверждены и вводятся в действие новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения. По подаче воды по распределительным сетям ТОО «Батыс су арнасы» в размере – 103,63 тенге за один кубометр, без НДС, в том числе:
  • для населения – 32,85 тенге;
  • для государственных учреждений и государственных предприятий – 504,40 тенге;
  • для прочих потребителей – 287,17 тенге.
По отводу и очистке сточных вод в размере 129,47 тенге за 1 кубометр, без НДС, в том числе:
  • для населения – 37,71 тенге;
  • для государственных учреждений и государственных предприятий – 624,90 тенге;
  • для прочих потребителей – 273,18 тенге.
Другими словами, тариф на водоснабжение и водоотведение для населения остается на прежнем уровне. Повышение коснулось лишь бюджетных организаций. Директор ТОО "Батыс су арнасы" Ануар Аркенов сообщил, что первого августа 2021 года был введён компенсирующий тариф на услуги водоснабжения и отведения сточных вод, в частности для населения тариф был снижен с 44,05 тенге до 32,85 тенге на воду, на канализацию с 44,77 тенге до 31,71 тенге.
– В связи с тем, что по состоянию на 31 декабря прошлого года, предприятие выполнило обязательства по компенсации затрат потребителям в размере 323,4 миллионов тенге, со второго января этого года утверждённый тариф для населения остался на уровне 32,85 тенге за воду, и 31,71 тенге за канализацию. То есть никакого повышения тарифа для населения нет. Для бюджетных организаций утверждён тариф на воду 504,4 тенге (был 273,07 тенге - прим. автора), на канализацию 624,9 тенге (был 260,23 тенге - прим. автора). Для прочих потребителей тариф на воду 287,17 тенге (был 211,7 тенге - прим. автора), на канализацию 273,18 тенге (был 201,74 тенге - прим. автора). Тариф для населения не повысился, - подчеркнул Аркенов.
Стоит отметить, что глава государства объявил мораторий на повышение стоимости коммунальных услуг до первого июля. Напомним, в декабре прошлого года сообщалось, что со второго января 2022 года начнёт действовать новый тариф на водоснабжение и водоотведение. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.