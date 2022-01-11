Вакцинация против COVID-19 в области началась в феврале прошлого года, передает корреспондент портала "Мой ГОРОД". В ЗКО началась ревакцинация против COVID-19 Как сообщил главный санитарный врач ЗКО Мухамгали Арыспаев, с первого февраля прошлого года в области привито первым компонентом - 257 116 человек (62%), вторым компонентом - 244 136 человек (59%). Также на сегодня ревакцинировано 20 571 человек (8,4%).
- Что касается вакцинации подростков 12-17 лет, беременных и кормящих женщин вакциной Pfizer, то всего привито первым компонентом 5 870, вторым компонентом - 3 443 человек. Из них подростки 12-17 лет: первым компонентом - 3163, вторым компонентом - 1982. Беременные: первым компонентом - 202, вторым компонентом - 102. Кормящие: первым компонентом - 2505, вторым компонентом привито 1359 человек, - отметил санврач ЗКО.
Напомним, с сегодняшнего дня, 11 января, область находится в "жёлтой" зоне по заболеваемости COVID-19. Если заболеваемость начнёт расти, то будут введены новые ограничения.