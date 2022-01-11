Не забывать про бездомных животных просят казахстанцев зоозащитники
Жителей просят накормить бездомных животных, если встретили их по пути в магазин или во дворе, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
С заявлением к жителям обратилась зоозащитник и волонтёр Светлана Коломец на своей странице в Facebook. По её словам, от взрывов и стрельбы многие собаки и кошки убежали с частной территории и квартир.
- В городе много потеряшек. Владельцы не могут найти животных из-за перебоя интернета в городе. Попытайтесь отнестись с пониманием к животным и по возможности не выпускать со двора и придержать у себя. До улучшения ситуации, - написала Светлана.
Она призывает владельцев собак гулять с ними только в разрешённое время. Держать собаку на поводке надо крепко, чтобы она не убежала.
- Частные приюты находятся за городом и многие оказались без возможности закупа еды. При появлении связи и интернета, им необходим большой закуп. Помогите финансова приютам. По возможности накормите бездомных животных, если встретили по пути в магазин или во дворе, - просит зоозащитник.
Она рекомендует казахстанцам закупить побольше корма. При этом пока следует воздержаться от посещения ветеринарных клиник до улучшения обстановки, если питомец не сильно болен.
