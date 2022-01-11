- С начала пандемии зарегистрировано более 40 тысяч лабораторно подтверждённых случаев коронавирусной инфекции. С начала января было зарегистрировано 107 новых случаев. Если сравнить с прошлой неделей, рост заболеваемости составил 74%. В связи с эти наш регион перешёл по заболеваемости COVID-19 в "жёлтую" зону. Теперь будем наблюдать за ситуацией в течение пяти дней. И если заболеваемость начнёт расти, то будут введены новые ограничения согласно постановления главного санитарного врача РК. То есть, если объекты работают без Ashyq, то ограничится работа объектов общепита до 00:00. Если раньше проводились мероприятия с участием до 100 человек, то сократится количество до 70 человек, - отметил санврач ЗКО.

Иллюстративное фото из архива "МГ" По словам главного санитарного врача ЗКО Мухамгали Арыспаева, ситуация по коронавирусу в области не стабильная.К слову, за прошедшие сутки в области зарегистрировали 24 случая инфицирования.