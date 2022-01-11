Налётчики планировали завладеть средствами массовых коммуникаций, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Сумма ущерба бизнесу Казахстана достигла 93,7 млрд тенге Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом в Facebook написал руководитель компании Куанышбек Есекеев.
- Наши офисы, находящиеся в Алматы и других городах также подверглись атакам противоправных сил, пытавшихся завладеть средствами массовых коммуникаций. Наши сотрудники, проявив настоящее мужество, смогли противостоять деструктивным элементам и обеспечили бесперебойную работу всех систем. «Казахтелеком» продолжает свою работу в штатном режиме: предупреждая вопросы по ограничению доступа к сети интернет, я сразу повторюсь – это ограничение вводилось и вводится государством для того, чтобы террористы не могли использовать данные ресурсы в преступных целях, - рассказали глава компании.
Стоит отметить, что «Казахтелеком» отменил начисление пени в январе физическим лицам за просрочку оплаты услуг компании. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.