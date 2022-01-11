- В связи с режимом ЧП график работы городских маршрутов с 8:00 до 20:00, а для пригородных маршрутов с 9:00 до 18:00 часов. Стоит отметить, что интервал движения будет составлять 30-40 минут, так как работа ведётся по графикам выходного дня, - говорится в сообщении.

Городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы сообщил, что с 12 января в мегаполисе начнут курсировать практически все маршруты, в том числе и пригородные.Школьные, туристические и ночные маршруты все ещё приостановлены.