Куда жители ЗКО могут сообщить о завышении цен на продукты питания
Надбавка на социально значимые продовольственные товары не должна превышать 15%, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жумакелди Батырниязов сообщил, что на сегодня в регионе не наблюдаются скачки роста цен на продовольственные товары. Имеется достаточный запас продовольственных товаров для обеспечения всего населения области. Оптовые рынки и торговые точки работают в штатном режиме.
- На данный момент не предусмотрено какое-либо ограничение в деятельности торговых объектов, осуществляющих продажу продуктов питания. В этой связи хотелось бы попросить население области не создавать ажиотаж по поводу истощения запасов, так как такие действия могут привести к искусственному завышению цен на продовольственные товары. Для предотвращения повышения цен сформирована мониторинговая группа из сотрудников отделов предпринимательства и АЗРК, которые будут проводить ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары. Такие мероприятия также будут проводиться на районном уровне, - подчеркнул Батырниязов.
Кроме этого, в ведомстве попросили предпринимателей области отнестись с пониманием и не поднимать цены на продовольственные товары.
- В такой ситуации мы должны как никогда показать свою сплочённость и единство. Сегодня важное значение имеют взаимоподдержка и понимание друг друга. Становится актуальным вопрос рассмотрения возможности снижения цен на продовольственные товары. Дополнительно отмечаем, что торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары не должна превышать 15%, в особенности это касается так называемых «магазинов у дома», - отметил Жумакелди Батырниязов.
О необоснованном завышении цен на социально значимые товары жители ЗКО могут сообщить по специальному call-центру по следующим контактам: 50-80-09, +7-705-391-34-47. Однако в управлении предпринимательства региона уточнили, что в области пока не установлены предельные цены на эти товары. Определить завышение люди могут только по факту.
Список социально значимых продовольственных товаров:
Мука пшеничная первого сорта
Хлеб из муки первого сорта
Рожки
Крупа гречневая
Рис
Говядина лопаточно-грудная часть
Части курицы (бедро, голень)
Молоко пастеризованное 2,5%
Кефир 2,5%
Творог
Яйца первой категории
Масло подсолнечное
Масло сливочное
Картофель
Морковь
Лук репчатый
Капуста белокочанная
Сахар-песок
Соль
Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.
Если вы стали очевидцем какого-то происшествия или вам есть о чем сообщить,
то наш мессенджер всегда открыт для вас!