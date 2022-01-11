- На данный момент не предусмотрено какое-либо ограничение в деятельности торговых объектов, осуществляющих продажу продуктов питания. В этой связи хотелось бы попросить население области не создавать ажиотаж по поводу истощения запасов, так как такие действия могут привести к искусственному завышению цен на продовольственные товары. Для предотвращения повышения цен сформирована мониторинговая группа из сотрудников отделов предпринимательства и АЗРК, которые будут проводить ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары. Такие мероприятия также будут проводиться на районном уровне, - подчеркнул Батырниязов.

- В такой ситуации мы должны как никогда показать свою сплочённость и единство. Сегодня важное значение имеют взаимоподдержка и понимание друг друга. Становится актуальным вопрос рассмотрения возможности снижения цен на продовольственные товары. Дополнительно отмечаем, что торговая надбавка на социально значимые продовольственные товары не должна превышать 15%, в особенности это касается так называемых «магазинов у дома», - отметил Жумакелди Батырниязов.

Мука пшеничная первого сорта

Хлеб из муки первого сорта

Рожки

Крупа гречневая

Рис

Говядина лопаточно-грудная часть

Части курицы (бедро, голень)

Молоко пастеризованное 2,5%

Кефир 2,5%

Творог

Яйца первой категории

Масло подсолнечное

Масло сливочное

Картофель

Морковь

Лук репчатый

Капуста белокочанная

Сахар-песок

Соль

Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития ЗКО Жумакелди Батырниязов сообщил, что на сегодня в регионе не наблюдаются скачки роста цен на продовольственные товары. Имеется достаточный запас продовольственных товаров для обеспечения всего населения области.Кроме этого,О необоснованном завышении цен на социально значимые товары жители ЗКО могут сообщить по специальному call-центру по следующим контактам:. Однако в управлении предпринимательства региона уточнили, что в области пока не установлены предельные цены на эти товары. Определить завышение люди могут только по факту. Список социально значимых продовольственных товаров: