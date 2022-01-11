- Пора завершать игру с цифрами и переходить к реальным делам. Многие люди остаются один на один с безработицей и социальной незащищенностью. Следует принять комплекс следующих мер. Разработать программу повышения доходов населения. Работа должна быть точной и адресной. На каждом управленческом уровне следует установить конкретные показатели снижения бедности. Предстоит выявить реальное количество граждан, нуждающихся в трудоустройстве. Получаю правительству совместно с "Атамекен" в двухмесячный срок принять программу по повышению доходов населения. Правительству следует обеспечить своевременное принятие социального кодекса. В рамках данного документа мы должны адаптировать социальную политику под новые реалии с учётом вызовов пандемии и накопившихся проблем. Социальный кодекс должен стать ключом нового общественного договора. Особое внимание следует уделить снижению безработицы, особенно молодёжной, - подчеркнул Токаев.

- Они выживают, перебиваясь случайными заработками. Некоторые в поисках дохода могут переступить закон, - отметил глава государства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Глава государства Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании мажилиса, подчеркнул, что благополучие граждан и их социальное самочувствие должны быть главными и всегда находиться в фокусе внимания государства.По его словам, выпускники вузов, колледжей и молодёжь без образования не всегда имеют возможность трудоустроиться на постоянные рабочие места.Он поручил правительству рассмотреть возможность увеличения продолжительности участия и размеров оплаты труда по проектам "Молодёжная практика" и "Первое рабочее место". Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.