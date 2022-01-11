Иллюстративное фото из архива "МГ" В информцентре комендатуры Алматы сообщили, что подозреваемого задержали в микрорайоне «Ожет». У него изъяли гладкоствольное ружье «Сайга» с 30 патронами, которое было похищено с оружейного магазина в результате мародёрства. - Ещё несколько единиц огнестрельного оружия, добытого преступным путём, полицейские Алатауского района выявили у трёх злоумышленников. В результате ограбления оружейных магазинов они незаконно завладели ружьями марок Ata-arms, Remington-700 и Sauer-202 с боеприпасами, - отметили в комендатуре. Все подозреваемые взяты под стражу. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.