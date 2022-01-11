- Он будет заниматься решением реальных проблем в сфере здравоохранения, образования, социальной поддержки. Например, помощью детям с редкими заболеваниями. Ведь для большинства семей расходы на лечение попросту неподъёмные. Окажем содействие способным детям, поддержим культуру, поможем Алматы оправиться от страшной трагедии. Из средств этого фонда мы поддержим семьи погибших полицейских и военнослужащих. И это лишь отдельные примеры, - сказал президент.

- Финансирование фонда будет осуществляться из частных и государственных источников, планируется привлечь помощь международных благотворительных организаций. Мы ожидаем значительные и регулярные, я подчёркиваю - регулярные, отчисления в фонд со стороны крупного бизнеса. Благодаря Первому Президенту Елбасы в стране появилась группа очень прибыльных компаний и прослойка людей богатых даже по международным меркам. Считаю, что пришло время отдать должное народу Казахстана и помогать ему на системной и регулярной основе. Правительству предстоит определить круг компаний и согласовать с ними размер ежегодных взносов в фонд, - сказал Глава государства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Об этом Глава государства сказал в ходе заседания мажилиса Парламента.Токаев подчеркнул, это фонд всех казахстанцев. Будет создан наблюдательный совет, назначен ответственный руководитель. Также будет обеспечена полная прозрачность его деятельности.Он уверен, что фонд может стать ещё одним инструментом консолидации общества.