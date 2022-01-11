- В связи с введением режима чрезвычайного положения высок риск вывода капитала отдельных финансово-промышленных групп за рубеж. В том числе путём заключения фиктивных сделок. Мы уже зафиксировали движение на счетах отдельных лиц. Поэтому поручаю Национальному банку совместно с Агентством по финансовому мониторингу и регулированию финансовых рынков обеспечить чёткое наблюдение, проверку и контроль всех транзакций и лиц, необоснованно выводящих средства из страны, - отметил президент на заседании Мажилиса.

- Много справедливых вопросов вызывает эффективность и доступность мер государственной поддержки. Сложившаяся система ориентирована на обслуживание крупных структур по принципу: "друзьям - всё, остальным - по закону". По сути, данная система ещё больше усиливает олигополию в экономике. Большие предприятия пользуются особыми привилегиями, подавляя конкуренцию и препятствуя проведению реформ. Например, БРК превратился в личный банк для избранного круга лиц, представляя финансово-промышленные и строительные группы. Мы знаем всех пофамильно. Пользуясь доступом в высокие кабинеты, они получают привилегированные условия для реализации своих проектов. На эти проекты отвлекаются ресурсы государства, которые могли бы быть использованы на МСБ, - сказал Касым-Жомарт Токаев и поручил правительству перестроить деятельность БРК.

Иллюстративное фото из архива "МГ"Также глава государства заявил, что Банк развития Казахстана превратился в личный банк для избранных.Токаев добавил, что остаются непрозрачными и неэффективными меры господдержки и особое внимание нужно уделить развитию МСБ в регионах. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.