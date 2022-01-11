- Нельзя не отметить некоторые статьи расходов для государственного бюджета. В частности, заработные платы членов правительства, акимов и депутатов. В конце прошлого года этот вопрос активно обсуждался в обществе. Я считаю, что заработные платы у упомянутой категории госслужащих вполне достаточны. Поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов правительства, акимов регионов и депутатов. Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов мажилиса, но думаю, что вы эту новость воспримете с пониманием, - отметил глава государства.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса подчеркнул, что заработная плата членов правительства, акимов и депутатов является вполне достаточной.При этом президент подчеркнул, что административным госслужащим и бюджетникам заработные платы будут повышаться по мере роста возможностей бюджета. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.