- Не все проявили верность своему долгу. В ряде городов руководители департаментов КНБ, несмотря на достаточный боевой арсенал, не вступая в бой, покинули служебные здания, оставив там оружие и секретную документацию, – сказал президент.

- Сплочённость нашего общества методично расшатывали, в том числе посредством акций протеста согласно профессионально разработанным сценариям. Конспиративно шла подготовка конкретных исполнителей радикальных мер. Комитет национальной безопасности как уполномоченный орган не смог и не захотел дать чёткую оценку этой подрывной работе, не разглядел критической угрозы национальной безопасности. Организаторам атаки оставалось только найти повод, который появился бы в любом случае, - отметил Касым-Жомарт Токаев на заседании Мажилиса.

- Почему государство проспало наличие спящих ячеек боевиков и деятельность их командного пункта? Почему на территории нашей страны оказалось так много нелегального оружия и спецсредств? Почему не проводилась агентурная работа по выявлению и нейтрализации объектов терроризма? Специальная следственно-оперативная группа должна качественно и в полном объеме выполнить свою работу, раскрыть все причины и детали трагедии, - пояснил Токаев.

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что главы некоторых департаментов Комитета национальной безопасности во время беспорядков оставили служебные здания.Глава государства отметил, что КНБ не смог разглядеть критическую угрозу в стране.Президент пояснил, что террористические атаки в Казахстане готовились несколько лет, с ними были связаны беспорядки в Жамбылской области, провокации на межэтнической почве и другие конфликты.Президент поручил найти и наказать всех боевиков и их пособников, причастных к преступлениям против мирных граждан.