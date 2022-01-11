- У предпринимателей и в целом в обществе множество вопросов вызывает деятельность компании, которая называется "Оператор РОП". Дошло до того, что было организовано некое общественное движение против этой частной компании. Я поручаю правительству принять меры по прекращению утилизационного сбора и распоряжение утилизационным сбором "Оператором РОП". Этим должна заниматься государственная организация, как в зарубежных странах, - заявил президент.

Иллюстративное фото из архива "МГ" На заседании мажилиса Парламента Касым-Жомарт Токаев высказался и об утилизационном сборе.К тому же он заявил, что ставки утильсбора должны быть пересмотрены, казахстанцы должны иметь возможность приобретать транспортные средства.