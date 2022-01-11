- Миротворческая миссия ОДКБ успешно завершена. Процесс вывода контингента займёт не больше 10 дней, - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Об этом заявил президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на заседании Мажилиса Парламента РК. По словам главы государства, ситуация в стране стабилизируется.Напомним, в соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января, в Казахстан на ограниченный по времени период были направлены коллективные миротворческие силы. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Республики Армения, Республики Беларусь, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан.