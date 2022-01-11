Он назначен вместо Аскара Мамина, который 5 января после митингов был отправлен в отставку, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".  Премьер-министром Казахстана назначен Алихан Смаилов Алихан Смаилов Сегодня, 11 января, Касым-Жомарт Токаев предложил кандидатуру нового премьер-министра Казахстана. Депутаты Мажилиса предложенную кандидатуру поддержали. Таким образом, премьер-министром РК назначен Алихан Смаилов. На своём посту он сменил Аскара Мамина, которого пятого января президент отправил в отставку. За 30 лет независимости Казахстана в республике сменилось 11 премьер-министров. Сегодня назначен 12-ый премьер. Справка: Алихан Смаилов родился в 1972 году в Алматы. Окончил КГУ имени аль-Фараби по специальности «прикладная математика», а также Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте, присуждена степень магистра государственного управления. В 1993-1999 годах работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде «А-Инвест». В 1999-2003 годы — председатель Агентства по статистике. В 2003-2006 годы — вице-министр иностранных дел Казахстана, председатель правления АО «Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций». С 2006 по 2009 год занимал должность вице-министра финансов Казахстана, президент НХ «КазАгро». В 2009-2014 годы — председатель Агентства по статистике. В 2014-2015 годы — председатель комитета по статистике министерства национальной экономики. С 2015 по 2018 год был помощником президента Казахстана. С сентября 2018 года по февраль 2019 года — министр финансов. 25 февраля 2019 года указом президента назначен первым заместителем премьер-министра – министром финансов. 18 января 2021 года указом президента переназначен на данную должность. Спустя время на сайте Акорды появился соответствующий приказ. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.