- График работы ЦОНов с 9:00 до 18:00 часов с понедельника по пятницу. Деятельность спецЦОНов по всей стране временно приостановлена в связи с тем, что сотрудники комитета административной полиции МВД РК переориентированы на выполнение других задач, - говорится в сообщении.

11 января в Алматы возобновили работу ЦОНы. Клиентам доступны все услуги, за исключением оформления удостоверения личности, паспорта и миграционных услуг.На данный момент ЦОНы не работают только в Алматинской области. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.