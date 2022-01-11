- Нетарифицируемая связь в Казахстане будет доступна российским абонентам с 12 по 19 января 2022 года. Они смогут бесплатно связываться с диппредставительствами и авиакомпаниями для решения вопросов пребывания в стране, а также будут всегда оставаться на связи с родными и близкими. Избежать чрезмерной нагрузки на сеть позволит лимит на бесплатную связь. Предполагается, что максимальное время телефонных разговоров не будет превышать 120 минут в сутки на каждого абонента, - пояснили в российском ведомстве.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В Минцифры России сообщили, что совместно с операторами «Большой четвёрки» (МТС, билайн, МегаФон, Tele2) договорились обеспечить бесплатную связь во время режима чрезвычайного положения в Казахстане. Речь идёт о входящих, исходящих вызовах и SMS, в том числе при отрицательном балансе., смогут запросить перерасчёт расходов у своего оператора. Эти средства могут быть использованы для оплаты услуг связи в будущем. По данным операторов, в Казахстане находится порядка 30 тысяч россиян, пользующихся мобильной связью. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.