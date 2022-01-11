Об этом сообщили в МВД Казахстана, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». В Уральске полицейские проводят задержания Иллюстративное фото из архива "МГ" По состоянию на 11 января задержано 9 900 человек.
- Полицейские совместно с Нацгвардией и военнослужащими спецподразделений в Таразе изъяли пистолет Макарова (одна единица) и магазины к нему без патронов, один бронежилет, пневматический пистолет «ТОЗ 35», - говорится в сообщении.
Проводится досудебное расследования.