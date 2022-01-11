- В "красной" зоне находятся Нур-Султан и Шымкент. В "жёлтой" зоне: Алматы, Атырауская, Западно-Казахстанская, Павлодарская области. В "зелёной" зоне: Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Карагандинская, Костанайская, Мангистауская, Северо-Казахстанская область, Восточно-Казахстанская области, - сообщает МВК.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана, ситуация с COVID-19 нестабильна.Казахстан перешёл в "красную" зону по COVID-19. Напомним, недавно в стране выявили новый штамм коронавируса.