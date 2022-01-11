- Первого числа со мной созвонились незнакомые люди и предложили участвовать в митинге, предложили 90 тысяч тенге. Я согласился. Они купили мне билет. Второго числа я прилетел в Алматы и меня отвезли на квартиру, где были также граждане Таджикистана, Узбекистана, но я не понимал, о чем они говорят. Когда митинг начался, я испугался. Вернулся в квартиру, переночевал, а на следующий день решил поехать домой, и меня задержали в селе Самсы (Жамбылская область) военные, - рассказал он на камеру.
Видео опубликовали в Telegram-каналах и Instagram Qazaqstan TV. Также видео показывали в эфире телеканала «Хабар-24».
Позже соотечественники узнали в нём известного в Кыргызстане музыканта Викрама Рузахунова. Кыргызстанцы и звёзды отечественной эстрады сделали открытое обращение к президенту страны Садыру Жапарову в связи с задержанием музыканта. Они попросили главу государства принять неотложные меры по защите своих граждан, находящихся в Казахстане, передаёт 24.kg.
Как стало известно, 10 января Викрам Рузахунов был отпущен и доставлен в Кыргызстан, где он рассказал журналистам подробности своего задержания в Алматы и поблагодарил всех неравнодушных.
По его словам, когда в Алматы начались митинги, он собирался вернуться домой в Бишкек, но его задержали при выезде.
- Каждый может оказаться в такой ситуации, я просто оказался жертвой таких обстоятельств. Был не в то время не в том месте. Услышал от сокамерников: если сделать заявление на видео, то тебя сразу отправят в Бишкек, поэтому решил так сказать. Все показания на видеоролике ложные. Синяки и ссадины появились еще 7 января, это было жесткое задержание с применением силы. Со мной в камере были еще четверо кыргызстанцев. По некоторым данным, их завтра тоже отпустят, — рассказал музыкант.
Музыкант также поблагодарил власти Кыргызстана за оказанную поддержку.
Между тем, по информации генерального консула Кыргызстана в Казахстане Назарали Арипова, в спецучреждениях Алматы находятся четыре кыргызстанца. По данным консула, по итогам переговоров казахская сторона пообещала освободить задержанных в ближайшие дни.
