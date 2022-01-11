- В девяти регионах страны выявлено 1 528 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1 709 объектах. Из них в Алматы - 1 408 субъектов, расположенных в 1 578 объектах, - отметили в НПП.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе НПП «Атамекен» сообщили, что по состоянию на 9:00 11 января, в call-центр поступило 3 507 звонков. Более половины из них - по вопросам мародёрства.Больше всего пострадали субъекты торговли и общепита. Общая сумма ущерба, по приблизительным подсчётам, составила более 95,3 млрд тенге. Из них только в Алматы - 93,8 млрд тенге.