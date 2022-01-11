Прямую трансляцию можно будет посмотреть по ТВ, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Токаев выступит в Парламенте Фото: Берик Уали/Facebook Пресс-секретарь президента Берик Уали в Facebook написал, что 11 января в 11:15 (по времени Нур-Султана) Касым-Жомарт Токаев в режиме конференцсвязи примет участие в заседании мажилиса Парламента.
-..где представит кандидатуру нового премьер-министра, а также выступит с большой речью, в которой поставит конкретные задачи по решению актуальных вопросов в политической и социально-экономической сферах, - говорится в сообщении.
Прямую трансляцию заседания покажет телеканал «Хабар 24».