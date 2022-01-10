Все они активные участники массовых беспорядков и мародёрств, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».
В информцентре комендатуры Алматы сообщили о задержании восьми мужчин в съёмной квартире одного из домов по улице Байтурсынова. Шестеро из них жители Жамбылской области, ещё двое из Талдыкоргана. Самому старшему из них 25 лет, младшему – 19.
- В арендованном жилище обнаружена похищенная с магазинов города бытовая, цифровая, оргтехника и военный инвентарь, добытый фигурантами так же преступным путём. На данном этапе досудебного расследования установлено, что эта группа мужчин – активные участники массовых беспорядков и мародёрств, имевших место в Алматы несколько дней назад, - рассказали в центре.
Подозреваемые взяты под стражу.
