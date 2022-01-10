- Травмированы пять сотрудников (два водителя и три фельдшера). За время беспорядков было повреждено 32 автомашины скорой помощи: разбиты фары, повреждение кузова, стёкол. Четыре автомашины в негодном состоянии, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Городской штаб по восстановлению жизнеобеспечения Алматы сообщил, что на эти дни произошло 12 нападений на сотрудников скорой медицинской помощи.Также произошло три захвата машин с целью перевозки трупа и доставки на митинг. Кареты потом были вновь возвращены.