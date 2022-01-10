Полсотни сотрудников получили травмы во время митинга в Атырау
Травмы также получили 27 солдат, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД".
Иллюстративное фото из архива "МГ"
По информации комендатуры Атырауской области, с момента объявления чрезвычайного положения зарегистрировано 73 нарушения условий ЧП. Задержаны 275 человек, участвовавших в незаконной акции. 49 сотрудников департамента полиции и 27 солдат получили различные травмы.
- В полицию на помощь пришли 62 человека из числа учителей физической культуры и военной подготовки. Кроме того, около 100 волонтеров, молодежных активистов и ветеранов вместе с полицией участвуют в помощи наведения порядка, - пояснили в комендатуре.
Между тем, в пресс-службе департамента полиции сообщается, что ситуация в условиях ЧП по Атырауской области полностью взята на контроль правоохранительных органов.
- При въезде в Атырау на всех трассах работают блокпосты, полностью проверяются пассажиры и багажники всех автомобилей. Комендантский час в области сохраняется с 23:00 до 07:00. В этот период времени въезд в областной центр запрещен. Для обеспечения спокойствия общества личный состав полиции на 100% работает в усиленном режиме. Прошу соблюдать ограничительные меры в период чрезвычайного положения, без острой необходимости не покидать свое жилище, не поддаваться провокациям, - сообщил комендант Атырауской области Камза Умбеткалиев.
К тому же, комендант обратился к местным жителям. Если они заметили какие-либо нарушения организованных групп, Камза Умбеткалиев попросил жителей в обязательном порядке сообщить оператору 102.
Напомним, третьего января жители Атырауской области вышли поддержать бастующих жанаозенцев. Митинги прошли в городах Атырау и Кульсары, а также в Индерском районе. Дороги были перекрыты, Интернет и связь частично заблокированы.
