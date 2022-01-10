На патрулирование вышли преподаватели физкультуры и начальной военной подготовки, передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД». Жители Атырау недовольны новогодним оформлением города РСК Атырауской области сообщила, что 62 добровольца совместно с полицией поддерживают общественный порядок. Преподаватели физкультуры и начальной военной подготовки вышли в пешее патрулирование для обеспечения безопасности населения и общественного порядка.
- Около 100 ветеранов милиции, волонтёров и общественных активистов выразили желание поддерживать общественный порядок, - сообщил комендант Атырауской области, начальник департамента полиции Камза Умбеткалиев.
Ранее сообщалось, что пистолеты, охотничьи ножи и психотропные вещества изъяли у задержанных в Атырау. Мы дорожим каждым нашим подписчиком и читателем, поэтому, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями при комментировании.