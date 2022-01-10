Ажиотажа и длинных очередей на АЗС не наблюдается, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". В Атырау снижена цена на сжиженный газ Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщается в региональной службе коммуникаций, в газозаправочных станциях Атырау теперь отпускают сжиженный газ по 50 тенге за литр, в отдаленных районах - по 55 тенге.
- Ажиотажа и длинных очередей на АЗС не наблюдается, в целом обстановка спокойная, работа идёт в штатном режиме, - рассказали в РСК.
Водители авто на газу положительно отзываются о принятом главой государства решении о снижении цены на сжиженный газ в Атырауской области. К слову, третьего января жители Атырауской области вышли поддержать бастующих жанаозенцев. Митинги прошли в городах Атырау и Кульсары, а также в Индерском районе. Дороги были перекрыты, Интернет и связь частично заблокированы.