передаёт корреспондент портала «Мой ГОРОД».

- Поэтапно гражданам будут доступны все услуги. Отделения в Алматинской области будут работать с 10 января с 10:00 до 15:00 часов, в Жамбылской области с 9:00 до 15:00 часов, - говорится в сообщении.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе АО «Казпочта» сообщили, что с 10 января во всех регионах Казахстана возобновлена работа отделений за исключением Алматы, где Национальный банк отказал в подкреплении денежных средств.О возобновлении работы отделений в Алматы обещали сообщить дополнительно.