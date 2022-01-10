Два пистолета и психотропные вещества были изъяты девятого января, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Пистолеты и психотропные вещества изъяли у жителей Атырау По словам коменданта Атырауской области Камзы Умбеткалиева, в период чрезвычайного положения на блокпосту сотрудники полиции задержали автомобиль, который пытался провезти холодное оружие, а также реализаторов психотропных веществ. Девятого января на въезде в Атырау на блокпосту задержан автомобиль, в котором обнаружили около 10 охотничьих ножей.
- Также сотрудниками на территории города были задержаны четверо граждан РК, которые занимались реализацией сильнодействующих лекарственных препаратов. При их задержании было изъято два пистолета (один газовый и один травмат), 736 таблеток и 236 ампул сильнодействующих лекарственных препаратов, - пояснил Камза Умбеткалиев.
Полиция начала следственные действия.