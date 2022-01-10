по вопросам мародерства – 1 406,

форс-мажора – 39,

блок-постов – 2,

по фонду поддержки пострадавшим предпринимателям – 3,

звонки физических лиц – 1324.

Иллюстративное фото из архива "МГ" В пресс-службе НПП «Атамекен» сообщили, что по состоянию на 9:00 десятого января, в специально созданный call-центр поступило 2 774 звонков. Из них:В девяти регионах страны выявлено 1 319 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1 488 объектах. Из них в Алматы - 1 234 субъектов. Больше всего пострадали субъекты торговли и общепита. Также известно о двух пострадавших СМИ. Общая сумма ущерба по приблизительным подсчётам составила более 93,7 млрд тенге. Из них в Алматы - 92,2 млрд тенге.