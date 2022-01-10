С ними провели профилактическую работу, передаёт корреспондент портала "Мой ГОРОД". Митинг в Уральске в фотографиях Фото из архива "МГ" В полицию доставили 714 правонарушителей.
- Из них 77 человек были задержаны до выяснения обстоятельств, 38 нарушителей привлечены к административной ответственности и арестованы на срок от 10 до 20 суток. Работа в данном направлении продолжается, - отметили в пресс-службе департамента полиции ЗКО.
Напомним, третьего января жители Акжайыкского, Жангалинского, Бурлинского и Таскалинского районов ЗКО решили поддержать жителей Мангистауской области. В этот же день около 23:00 на главной площади Уральска начали собираться люди с требованием снизить цену на сжиженный газ до 50 тенге. 4 января уральцы вновь вышли поддержать жанаозенцев и потребовать снизить цену на сжиженный газ. На этот раз митингующие собрались на парковке гипермаркета "Дина". Во второй половине дня люди прорвали оцепление полиции и вышли на автодорогу Самара - Шымкент. Они пешком дошли до площади Абая. Митингующие требовали, чтобы правительство ушло в отставку. Ближе к полуночи к ним вышел заместитель акима ЗКО Арман Утегулов. Он сообщил, что цена на газ в ЗКО будет снижена до 50 тенге за литр. К утру пятого января после попытки штурма здания акимата силовики разогнали демонстрантов.