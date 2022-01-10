- Они рассказали в ходе опроса, что приехали из Кызылорды. Так как им не удалось пересечь блокпост в Подстепном, мужчины решили проехать в объезд через дачный массив. Поведение задержанных было подозрительным и из машины исходил резкий запах алкоголя. Сотрудники доставили транспорт и пассажиров в отдел полиции для производства личного досмотра. А водителя направили для прохождения медицинского освидетельствования, которое подтвердило употребление им наркотиков, - пояснили в пресс-службе ведомства.

- После изъятия и осмотра сотовых телефонов в галерее было обнаружено множество фотографий, на которых изображены и подписаны места "закладок". Изъятые предметы и вещества направлены на экспертизу, по результатам которой будет решен вопрос по регистрации факта в ЕРДР. Автомашина водворена на специальную стоянку. В отношении водителя составлен административный протокол по части 1 статьи 608 КоАП РК "Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения", - отметили в пресс-службе ведомства.

По информации пресс-службы департамента полиции ЗКО, в 23:15 по улице Жангир хана недалеко от АЗС "Москвичи" была остановлена "Лада Гранта" с российскими номерами. В авто находилось четверо мужчин в возрасте 23 и 24 года.Также в пресс-службе пояснили, что в результате досмотра автотранспорта под поликом с водительской стороны было обнаружено два кухонных ножа, в бардачке найден коробок с порошкообразным веществом зелёного цвета со специфическим запахом, а также четыре сотовых телефона разных марок.Кроме того сообщается, что водитель и пассажиры будут привлечены к административной ответственности за нарушение режима чрезвычайного положения.