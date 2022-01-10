- Ранее, в связи с отсутствием интернет-связи работа отделов была приостановлена, - пояснила Акнур Нургалиева.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Как сообщила PR-менеджер филиала госкорпорации "Правительство для граждан" по ЗКО Акнур Нургалиева, были открыты ЦОНы №1 и №2 в Уральске. Районные отделы принимают граждан в штатном режиме с 9:00 до 18:00. Специализированный отдел в Уральске (автоЦОН) временно не работает.PR-менеджер напомнила, что 645 госуслуг можно получить через портал eGov.kz и более 120 госуслуг через мобильное приложение eGov mobile.