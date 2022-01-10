- Седьмого января в 19:00 на пересечении улицы Сейфуллина и проспекта Сатпаева под обстрел попало авто, в котором находились две сестры. Младшая (четыре года) погибла на месте. Её старшая сестра, учащаяся девятого класса с пулевым ранением в лёгкие находится в реанимации. Днём седьмого января в 13:30 огнестрельное ранение получил другой ребёнок - 8-летняя девочка. Всего в Казахстане подтверждена гибель двух детей. Трое пострадали, - говорится в сообщении telegram-канала Coronovirus2020.kz.

Иллюстративное фото из архива "МГ" Девятого января смерть второго ребёнка в ходе беспорядков в Алматы, подтвердила детский омбудсмен Аружан Саин.Также девятого января Минздрав сообщал, что в Казахстане во время беспорядков погибли 164 человека. Из них в Алматы - 103 человека, в Кызылординской области - 21 человек, в Жамбылской области - 10 человек, в Алматинской области - 8 человек.