- При обысках в местах их проживания обнаружены и изъяты огнестрельное оружие, травматические и светошумовые гранаты, патроны, религиозная литература и иные вещественные доказательства. Лидер другой группы, иностранный гражданин, активно участвовал в массовых беспорядках и имел связь с зарубежными террористическими группировками. По версии следствия, он целенаправленно прибыл в Казахстан для подготовки массовых противоправных акций и нападений на органы власти и силовые структуры. Организован розыск его пособников, - говорится в сообщении.

Фото: Алматинский городской оперативный штаб по борьбе с терроризмом ДКНБ по Алматы Департамент работает в усиленном режиме, в соответствии с требованиями «красного» уровня террористической угрозы, заключили в ведомстве.