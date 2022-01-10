- В связи с проводимой в Атырауской области антитеррористической операцией, введены ограничения на передвижение транспорта по территории области. На блокпостах наряду с документами, удостоверяющими личность граждан, проверяются личные вещи, проводится досмотр транспортных средств, - говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Coronovirus2020.kz.

Фото: CORONAVIRUS2020.KZ/telegram На въездах в областной центр работают четыре блокпоста и девять мобильных групп. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Атырауской области.В режиме усиленных мер безопасности работает и Атырауский международный аэропорт. Здесь все пассажиры также проходят тщательную проверку.